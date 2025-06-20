Объявлено имя нового начальника разведки КСИР, предшественник был уничтожен

Новым главой разведки иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) назначен Маджид Хадеми. Его предшественник Мохаммад Каземи был ликвидирован 15 июня в результате израильского удара в Тегеране, передает агентство Tasnim.

Иранские СМИ отмечают, что решение назначить бригадного генерала Хадеми начальником разведывательного управления распорядился командующий КСИР Ирана Мохаммад Пакпур, получивший эту должность после того, как 13 июня израильтянами был уничтожен его предшественник – генерал-майор Хоссейн Салами.