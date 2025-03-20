Хуситы опубликовали ложные заявления об "успешных" ударах по "Бен-Гуриону" и авианосцу

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об "успешной" операции по нанесению ракетного удара по международному аэропорту "Бен-Гурион" в центре Израиля.

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил: "Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" и, слава Аллаху, успешно достигла своей цели".

Также, по словам Сарии, хуситы "предприняли нападение на вражеские военные корабли в Красном море, включая авианосец USS Harry Truman и имеющие к нему отношение военные корабли".

Заявление об "успешном" ударе по "Бен-Гуриону" является ложным. В 3:59-4:01 20 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ заявил: была выпущена ракета из Йемена в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета была перехвачена за пределами Израиля. Но тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов ракеты или противоракет. На считанные минуты была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион", но никакого ущерба причинено не было.

Об атаках, целям которых является американский авианосец Harry Truman, хуситы заявляют не впервые. И всякий раз, по их версии, эти атаки "успешны". Однако, судя по отчетам Centcom, никакого ущерба авианосцу за последнюю неделю причинено не было.