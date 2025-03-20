Хуситы заявили, что сбили американский БПЛА. Centcom не комментирует

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявил российскому агентству РИА Новости, что боевиками в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

На момент публикации данного сообщения Центральное командование армии США (Centcom) данную информацию не комментирует.

Ранее хуситы неоднократно заявляли о поражении американских БПЛА. Далеко не всегда эти сообщения оказывались достоверными.