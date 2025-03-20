Хуситы заявили, что сбили американский БПЛА. Centcom не комментирует
время публикации: 20 марта 2025 г., 05:50 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 05:57
Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявил российскому агентству РИА Новости, что боевиками в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.
На момент публикации данного сообщения Центральное командование армии США (Centcom) данную информацию не комментирует.
Ранее хуситы неоднократно заявляли о поражении американских БПЛА. Далеко не всегда эти сообщения оказывались достоверными.