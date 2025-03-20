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Ближний Восток

Хуситы заявили, что сбили американский БПЛА. Centcom не комментирует

США
Йемен
Хуситы
Беспилотники
время публикации: 20 марта 2025 г., 05:50 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 05:57
Американский беспилотник MQ-9 Reaper
South Korea Defense Ministry via AP

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявил российскому агентству РИА Новости, что боевиками в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

На момент публикации данного сообщения Центральное командование армии США (Centcom) данную информацию не комментирует.

Ранее хуситы неоднократно заявляли о поражении американских БПЛА. Далеко не всегда эти сообщения оказывались достоверными.

Ближний Восток
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