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Ближний Восток

Хаменеи объявил в Иране пятидневный траур и подтвердил полномочия Мохбера

время публикации: 20 мая 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 12:51
Хаменеи объявил в Иране пятидневный траур и подтвердил полномочия Мохбара
AP Photo/Vahid Salemi

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи объявил в Иране пятидневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и других официальных лиц.

Он также подтвердил, что, согласно 131-й статье конституции Ирана, исполнять обязанности главы государства будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Совместно с главами законодательной и судебной властей он должен обеспечить проведение президентских выборов в 50-дневный срок.

"Раиси не знал устали. Иранский народ потерял искреннего и преданного слугу. Благо народа всегда было для него наивысшим приоритетом и воспринималось как духовное поприще, служение Аллаху", – сказал Хаменеи.

Трехдневный траур объявлен также в Ливане. В Пакистане траур продлится один день. Соболезнования иранскому народу выразили лидеры России, Китая, Индии, Евросоюза, арабских государств. Траурное заявление сделала и еврейская община Ирана.

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