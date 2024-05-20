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Ближний Восток

Обязанности президента Ирана перешли к первому вице-президенту, выборы состоятся в 50-дневный срок

время публикации: 20 мая 2024 г., 10:35 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 10:58
Обязанности президента Ирана перешли к первому вице-президенту, выборы состоятся в 50-дневный срок
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-секретарь иранского Совета стражей конституции Хади Таханназиф заявил, что, согласно конституции Исламской республики Иран, новые президентские выборы должны быть проведены в 50-дневный срок.

На протяжении этого периода обязанности главы государства исполняет первый вице-президент, однако для его назначения требуется согласие Верховного лидера Исламской революции атоллы Али Хаменеи. Таким образом и.о. президента будет Мухаммад Мохбар.

"Согласно 131 статье конституции, в случае смерти, отставки, отстранения, отсутствия или болезни, продолжающейся более двух месяцев, а также в случае истечения срока президентских полномочий до выборов преемника, с согласия Лидера временно исполняющим обязанности становится первый вице-президент", – цитирует Таханназифа агентство IRNA.

Утром 20 мая Мохбар провел внеочередное заседание правительственного совета. Он выразил аятолле Хаменеи соболезнования в связи с мученической смертью главы государства, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета.

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