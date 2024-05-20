"Иранский Красный Полумесяц": все пассажиры президентского вертолета, включая Раиси, погибли

Глава "Иранского Красного Полумесяца" Пир Хосейн Коливанд заявил: все пассажиры президентского вертолета погибли.

"При обнаружении местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков живых пассажиров вертолета найдено не было", – сказал он в эфире телеканала IRIB.

Вертолет президента Ирана, врезавшийся в гору около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном, полностью сгорел.

Поисковые отряды работают на месте, где обнаружены обломки вертолета.

19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участия в открытии гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз президент Ирана Эбрагим Раиси вылетел на вертолете из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. На борту вертолета находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Погодные условия были сложными: туман, дождь. Одновременно вылетело несколько вертолетов. Другие вертолеты благополучно добрались до пункта назначения.

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".

Эбрагим Раиси. Краткая биография.

Эбрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в иранском городе Мешхеде. В 1980 году завершил религиозное образование. В 1985 году переехал жить в Тегеран, где был назначен на должность заместителя прокурора города. В 1988 году принимал участие в организации казни противников режима, в том числе и членов Организации моджахедов иранского народа. С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана.

В 2004 году Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана. В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра безопасности, но тот отказался. В августе 2014 года Эбрагим Раиси стал генеральным прокурором Ирана. В марте 2016 года ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави. В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл действующему президенту Хасану Роухани.

В 2019 году США внесли Раиси в санкционный список за его непосредственное участие в казнях политических заключенных в конце 1980-х годов.

В 2021 году Раиси был избран президентом Ирана.

Погиб 19 мая 2024 года в результате крушения вертолета.