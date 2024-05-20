Вертолет президента Ирана полностью сгорел, заявил агентству Reuters иранский чиновник. Поисковые отряды дошли до места, где обнаружены обломки вертолета.

Агентство Mehr сообщает: нет никаких свидетельств того, что пассажиры выжили. Есть опасения, что все пассажиры погибли в результате крушения вертолета Раиси, заявил Reuters иранский чиновник.

Как сообщалось ранее, спасатели добрались до места крушения вертолета, в котором находился президент Ирана Эбрагим Раиси, передает агентство Tasnim. Это место около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном.

Судя по видео с места происшествия, вертолет врезался в склон горы.

На месте работают 73 спасательных отряда с современным и специализированным оборудованием. Пока спасатели лишь зафиксировали место крушения вертолета. Поисковые отряды работают на местности.

19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участия в открытии гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз президент Ирана Эбрагим Раиси вылетел на вертолете из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. На борту вертолета находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Погодные условия были сложными: туман, дождь. Одновременно вылетело несколько вертолетов. Другие вертолеты благополучно добрались до пункта назначения.

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сообщил, что власти Ирана обратились к странам Европы за помощью в поисках места падения вертолета. Были задействованы спутники программы дистанционного зондирования Земли "Коперник".