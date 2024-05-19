Reuters: жизни президента Ирана и главы МИД "под угрозой"

Жизни президента Ирана Эбрагима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахиян "под угрозой", заявил агентству Reuters иранский чиновник.

Как сообщалось ранее, Эбрагим Раиси направлялся в провинцию Ирана Восточный Азербайджан. На борту вертолета вместе с ним находился также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как сообщает TRT, вертолет Раиси летел из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. Ранее президент Ирана присутствовал на открытии гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Агентство Tasnim уточняет: в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана. В свою очередь, министры энергетики и дорог Али Акбар Мехрабиан и Мехрдад Базрпаш, находившиеся на борту другого вертолета, благополучно добрались до пункта назначения.

Иранское агентство Mehr передало: президент Ирана Эбрагим Раиси выжил после жесткой посадки его вертолета у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. Утверждалось, что президент "в порядке", его автомобильный кортеж направляется в город Тебриз на северо-западе Ирана. Однако вскоре агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси "в порядке" и едет в Тебриз.

Поступила информация, что примерно через час после сообщения об аварии с связи с плохими погодными условиями на месте предполагаемого крушения вертолета была поисково-спасательная операция временно прекращена.

Отметим, что в связи с наложенными на Иран международными санкциями, у страны есть серьезные сложности в приобретении запасных частей для вертолетов и другой авиационной техники.