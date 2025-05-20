SOHR: российская база в Хмеймим была атакована группой, подчиненной минобороны Сирии
время публикации: 20 мая 2025 г., 16:00 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 16:00
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о возрастающей напряженности вокруг российской авиабазы Хмеймим после вооруженного нападения группы боевиков.
По данным SOHR, авиабаза, на которой находятся российские военные, была атакована одним из подразделений, подчиняющихся министерству обороны и внутренних дел Сирии.
Источники сообщают, что утром 20 мая в окрестностях взлетно-посадочной полосы авиабазы Хмеймим были слышны сирены и пулеметная стрельба. Возможно, это был перехват БПЛА.
Силы безопасности, развернутые вокруг авиабазы, приведены в состояние повышенной готовности.
Отметим, что среди сил минобороны Сирии есть боевики-сунниты, много лет воевавшие против российских военных.