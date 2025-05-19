x
19 мая 2025
|
последняя новость: 19:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 мая 2025
|
19 мая 2025
|
последняя новость: 19:13
19 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Армия Египта сообщила о крушении военного самолета в море

Египет
время публикации: 19 мая 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 18:55
Армия Египта сообщила о крушении военного самолета в море
AP

Египетская армия сообщила о крушении военного самолета, проводившего учебный полет. Самолет упал в море, в результате катастрофы погибли все члены экипажа.

По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 февраля 2025

Крушение транспортного самолета в Судане, десятки погибших
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 января 2025

В Иране разбился военный самолет
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 декабря 2024

Буданов: азербайджанский самолет был подбит российским ЗРК "Панцирь-С1"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2024

В Северной Осетии разбился Су-34, экипаж погиб