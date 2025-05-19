Армия Египта сообщила о крушении военного самолета в море
время публикации: 19 мая 2025 г., 18:47 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 18:55
Египетская армия сообщила о крушении военного самолета, проводившего учебный полет. Самолет упал в море, в результате катастрофы погибли все члены экипажа.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.
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