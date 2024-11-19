"Аль-Джумхурия": Нетаниягу сделал Асаду заманчивое предложение, если он выступит против Ирана

Ливанская газета "Аль-Джумхурия", выступающая против "Хизбаллы", утверждает, ссылаясь на информированные источники, что Израиль при посредничестве России предложил президенту Сирии Башару Асаду сделку, которая обеспечит безопасность израильско-ливанской границы.

Асаду предложено при российской поддержке выступить против Ирана, установив жесткий контроль над сирийско-ливанской границей, остановив поставки иранского оружия "Хизбалле" и уничтожив "автостраду", по которой в Ливан через Сирию и Ирак течет иранское оружие. Гарантом этого предложено выступить России.

В обмен израильское правительство обещало содействовать замораживанию санкций, введенных США против сирийского лидера, а также сирийских и российских компаний. Предполагается, что это будет сделано уже после начала работы администрации Дональда Трампа.

Ключевой фигурой в этих переговорах выступает министр по стратегическим вопросам Рон Дермер – доверенное лицо премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Издание напоминает о его недавних поездках в Россию и США, а также о загадочном посещении Израиля российским правительственным самолетом.