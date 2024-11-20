Иорданский депутат приговорен к 10 годам каторги за контрабанду оружия через Израиль

Суд по вопросам безопасности Аммана приговорил к десяти годам каторжных работ депутата парламента Иордании Имада аль-Адуана, задержанного в апреле 2023 года на КПП "Алленби" израильскими пограничниками с контрабандным грузом золота и оружия.

В машине депутата-контрабандиста было обнаружено 137 единиц стрелкового оружия, в том числе автоматического, 250 магазинов с патронами, которые он намеревался доставить в Палестинскую автономию. В ходе следствия было установлено, что это его 12-й такой рейс.

Вскоре после задержания он был передан Иордании. Власти Хашимитского королевства договорились с Иерусалимом о том, что они сами изберут меру пресечения для аль-Адуана.

Осужденный – близкий родственник Абд аль-Рахмана Мухаммада аль-Адуана, который в 1993-1996 годах возглавлял Общую службу безопасности Иордании.