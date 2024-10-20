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Ближний Восток

Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в южном пригороде Бейрута

время публикации: 20 октября 2024 г., 21:47 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 22:09
Источники в Ливане: ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в южном пригороде Бейрута
AP Photo/Hussein Malla

Вскоре после заявления пресс-секретаря ЦАХАЛа Даниэля Хагари о том, что в ближайшие часы будут нанесены удары по финансовым структурам "Хизбаллы", источники в Ливане сообщили об ударах по целям в районе Харет-Хрейк на юге Бейрута и деревне Шебаа на юге Ливана.

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Адраи опубликовал предупреждение для жителей четырех домов в квартале Харет-Хрейк. Он также сообщил, что целью атаки являются объекты фонда "Аль-Кард аль-Хасан".

О том, что целью ударов могут стать филиалы "Аль-Кард аль-Хасан" ранее предположило ливанское новостное агентство "Аль-Марказия". В сообщении указывалось, что ассоциация управляет денежными активами "Хизбаллы" и занимается финансовым обеспечением ее военной деятельности.

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