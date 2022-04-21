Аббас собирается в Москву на 9 мая, если не помешает "израильская военщина"

Представитель Палестинской администрации в России Абд аль-Хафиз Нофаль сообщил, что председатель ПА Махмуд Аббас намерен прибыть в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы.

"Махмуд Аббас чувством глубокого уважения относится к знаменательному Дню победы, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Он планирует приехать в Москву 9 мая на парад победы", - цитирует дипломата РИА Новости.

"Нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня победы в России", - отметил Нофаль.