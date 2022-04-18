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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 15:52

Путин и Аббас обсудили по телефону "эскалацию напряженности в Восточном Иерусалиме"

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.


Пресс-служба Кремля уведомляет: "Обсуждена проблематика ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Выражена надежда, что это не перерастет в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчеркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников".

Также пресс-служба Кремля сообщает, что Владимир Путин проинформировал Махмуда Аббаса о "спецоперации по защите Донбасса и о переговорах России и Украины".

Отметим, что деятельность ближневосточного "квартета", о котором говорится в сообщении Кремля, в настоящее время невозможна, так как речь идет об Евросоюзе, России, США и ООН, а после того, как власти РФ развязали войну против Украины, западный мир резко ограничил контакты с Москвой. Фактически "квартет" в последние годы не предпринимает консолидированных усилий по налаживанию переговорного процесса между Израилем и Палестинской автономией.

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