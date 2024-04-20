NYT: Израиль осуществил комбинированную атаку, доказав способность парализовать ПВО Ирана

Американское издание The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников (без указания стран) пишет, что удар Израиля по Ирану 19 апреля был осуществлен так, чтобы показать иранцам: у израильских военных есть возможность обойти иранскую систему ПВО и парализовать ее.

Ссылаясь на анализ спутниковых снимков, NYT пишет, что израильская высокоточная атака нанесла ущерб системе ПВО – но не в Исфахане, как сообщалось многими ранее, а около Натанза (провинция Исфахан) – города, расположенного примерно в 70 км к северу от Исфахана, в районе, где находится один из основных иранских ядерных объектов. Сведения о повреждении системы ПВО в результате воздушной атаки 19 апреля подтверждено редакции NYT двумя западными и двумя иранскими чиновниками. Официальных заявлений по этому поводу со стороны Ирана не было.

По оценке NYT, был поврежден радар ЗРК С-300 на 8-й авиабазе Шекари в провинции Исфахан.

"Неясно, какое оружие поразило иранскую систему ПВО. Три западных и два иранских чиновника подтвердили в пятницу, что Израиль задействовал дроны и по крайней мере одну ракету выпустил с военного самолета. Ранее иранские официальные лица заявили, что атака на военную базу была совершена небольшими дронами, скорее всего, запущенными с территории Ирана", – пишет NYT.

"По словам двух западных чиновников, ракета была выпущена с военного самолета вдали от воздушного пространства Израиля или Ирана и использовала технологию, позволяющую ей обойти радарную защиту Ирана. По словам западных чиновников, ни ракета, ни самолет, выпустивший ее, не вошли в воздушное пространство Иордании", – говорится далее в статье.

Два иранских чиновника заявили, что иранские военные не обнаружили в пятницу никаких объектов, проникших в воздушное пространство Ирана, включая беспилотники, ракеты или самолеты. Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщало, что никаких ракетных атак не было и иранская система ПВО не была активирована.

Сообщение NBC News о применении израильскими ВВС баллистических ракет воздушного базирования

Американский телеканал NBC News передает, что военно-воздушные силы Израиля, осуществляя атаку против Ирана в ночь на 19 апреля, выпустили по иранской авиабазе три баллистические ракеты воздушного базирования. (Тип ракет в публикации NBC не назван.)

В сообщении NBC News со ссылкой на официальных лиц, знакомых с операцией, говорится: ВВС ЦАХАЛа не наносили в ночь на 19 апреля ударов по целям в Ираке, однако на иракской территории действительно найдено фрагменты израильских ракет "воздух-земля", выпущенных по целям в Иране. "Официальные лица заявили, что часть израильской ракеты, выпущенной по Ирану, упала недалеко от Багдада, когда ракета отделилась после запуска. Взрыва не было, просто с неба упала часть корпуса ракеты", – сказано в публикации NBC News.

Сведений о последствиях израильского удара по авиабазе в Иране нет. Многие западные СМИ пишут, что власти Ирана не стремятся к эскалации и сознательно скрывают информацию о реальных последствиях израильской атаки.

Возможно, "последствий" действительно не было. Хотя есть разные версии.

Что за баллистические ракеты воздушного базирования могли запустить ВВС Израиля по Ирану

Основываясь на анализе снимков, распространенных агентством "Сабрин", связанным с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, сайт defencesecurityasia.com пишет: по всей видимости, были выпущены ракеты "Blue Sparrow" (производитель – компания Rafael), которые израильские военные обычно используют в качестве воздушных мишеней. Цель, очевидно, была не в том, чтобы причинить реальный ущерб, а в том, чтобы продемонстрировать возможности ВВС ЦАХАЛа по нанесению ударов по стратегическим объектам в Иране.

Такие "демо-атаки" могли осуществить израильские самолеты F-15. (Некоторые СМИ писали, что в атаке были задействованы и самолеты пятого поколения F-35.)

Фрагменты разгонных блоков двух израильских ракет были найдены в иракских регионах Латифия и Аль-Азизия, более чем в 100 километрах от иранской границы.

ВВС ЦАХАЛа могли атаковать РЛС ЗРК С-300. Уточнение публикации NYT

OSINT-специалист Chris Biggers опубликовал спутниковый снимок (Umbra SAR) от 19 апреля 2024 года и, сравнивая его со снимком 15 апреля 2024 года, делает вывод о том, что видны доказательства израильского удара по иранской батарее ЗРК С-300ПМУ2 в Исфахане. На эту публикацию обращает внимание израильский блогер Игаль Левин.

Вероятно, повреждена РЛС (30N6E на снимке). Однако другие компоненты системы ЗРК были сняты с объекта. Как пишет Chris Biggers, их статус и местонахождение на данный момент неясны.

По словам высокопоставленных военных источников США в интервью Fox News, "израильтяне нанесли удар по тому, по чему и намеревались нанести удар".

Комбинированная атака ВВС ЦАХАЛа 19.04.2024. Возможный сценарий

Если принять за основу публикацию NYT, в которой говорится, что самолеты израильских ВВС в ночь на 19 апреля не входили в воздушное пространство Иордании или Ирана, то можно предположить, что они пролетели над Ливаном и Сирией, а затем нанесли демонстрационный удар баллистическими ракетами воздушного базирования "Blue Sparrow" из воздушного пространства Ирака.

Судя по публикациям в западных СМИ, одновременно была выведена из строя РЛС ЗРК С-300 на 8-й авиабазе Шекари в провинции Исфахан. Вероятно, это было сделано с помощью небольших ударных дронов, запущенных с территории Ирана.

Тем самым было продемонстрировано: в любой момент ВВС ЦАХАЛа могут атаковать иранские стратегические объекты и нанести значительный или даже тотальный ущерб иранским ядерным объектам.

"Израильские" дроны на территории Ирана

Судя по публикациям СМИ, атака иранских стратегических объектов с применением дронов, запускаемых с территории Ливана, была отработана ранее.

Еще в январе 2023 года была осуществлена такая атака на военный завод в Исфахане. "Аль-Арабия" заявляла, что за атакой стоял Израиль. Издание The Jerusalem Post называло ту атаку феноменально успешной. А Ронен Бергман в "Едиот Ахронот" заявлял, что за атакой стоял "Мосад. Иранское агентство ISNA позже сообщало, что был установлен производитель дронов, атаковавших военный завод в Исфахане. Иранские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана, писали, что, по данным расследования, дроны, которые были применены для атаки на военный объект в Исфахане, привезли в страну курды. В итоге, Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане. Но прямого ответного удара по Израилю со стороны Ирана тогда не последовало. Вскоре агентство Associated Press проанализировав спутниковые снимки, полученные от компании Planet Labs PBC, подтвердило факт атаки дронов-камикадзе на военный объект в иранском городе Исфахане.