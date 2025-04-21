"Аль-Масира": армия США нанесла серию ударов по целям в Йемене, множество убитых и раненых

В ночь на 21 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в Сане (столице Йемена), а также в провинциях Мариб и Саада.

Согласно указанному источнику, в Сане убиты не менее 12 человек, около 30 получили ранения. Утверждается, что был атакован рынок в районе Фаруа.

Также "Аль-Масира" заявляет об авиаударах армии США по целям в округе Сируа (провинция Мариб, к востоку от Саны) и в провинции Саада (на северо-западе Йемена).

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.