Хуситы сообщили, что армия США впервые нанесла удары по городу Мариб

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", передает, что американская авиация вновь нанесла серию ударов по территории Йемена.

Целями ударов были рынок в районе Шууб, здание санитарной службы в районе Аль-Вахда и району Атан в йеменской столице Сана.

Удары также наносились по объектам хуситов на острове Камаран, а также в городе Мариб. При этом корреспондент телеканала отметил, что Мариб впервые подвергся американским атакам с воздуха.

Министерство здравоохранения хуситов сообщило, что по предварительным данным, в результате атак погибли трое мирных жителей и не менее 12 были ранены.