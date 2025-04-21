Хуситы сообщили, что армия США впервые нанесла удары по городу Мариб
время публикации: 21 апреля 2025 г., 00:00 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 00:00
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах", передает, что американская авиация вновь нанесла серию ударов по территории Йемена.
Целями ударов были рынок в районе Шууб, здание санитарной службы в районе Аль-Вахда и району Атан в йеменской столице Сана.
Удары также наносились по объектам хуситов на острове Камаран, а также в городе Мариб. При этом корреспондент телеканала отметил, что Мариб впервые подвергся американским атакам с воздуха.
Министерство здравоохранения хуситов сообщило, что по предварительным данным, в результате атак погибли трое мирных жителей и не менее 12 были ранены.
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