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Ближний Восток

Армия США атаковала склады оружия хуситов в Йемене, около 50 ударов

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 20 апреля 2025 г., 06:12 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 06:22
Армия США атаковала склады оружия хуситов в Йемене, около 50 ударов
CENTCOM

В ночь на 20 апреля армия США осуществила очередную серию ударов по объектам террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщает о примерно 50 американских атаках на хуситов в Сане (столице Йемена), Ходейде (порт на западе страны), Амране (к северу от Саны) и Марибе (к востоку от Саны) в Йемене.

Кроме того, телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, сообщает о трех ударах по целям на острове Камаран, около побережья Йемена (относится к провинции Ходейда).

По данным "Аль-Арабии", целями были склады оружия хуситов.

Ближний Восток
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