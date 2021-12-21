"Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19

В Иране от коронавирусной инфекции скончался иранский посол в Сане Хасан Ирлу. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции курировал хуситов и был известен как "наместник" Ирана на подконтрольных им территориях.

Ирлу был экстренно вывезен из Саны несколько дней назад на специальном медицинском самолете. Хуситам пришлось обратиться к командованию суннитской коалиции с просьбой предоставить воздушный коридор.

В Саудовской Аравии поспешили сообщить о принципиальных разногласиях между йеменскими шиитами и их иранскими покровителями. Однако источники в Иране заявили, что Ирлу, ветеран ирано-иракской войны, болеет COVID-19.