"Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19
В Иране от коронавирусной инфекции скончался иранский посол в Сане Хасан Ирлу. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции курировал хуситов и был известен как "наместник" Ирана на подконтрольных им территориях.
Ирлу был экстренно вывезен из Саны несколько дней назад на специальном медицинском самолете. Хуситам пришлось обратиться к командованию суннитской коалиции с просьбой предоставить воздушный коридор.
В Саудовской Аравии поспешили сообщить о принципиальных разногласиях между йеменскими шиитами и их иранскими покровителями. Однако источники в Иране заявили, что Ирлу, ветеран ирано-иракской войны, болеет COVID-19.
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