Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток21 декабря 2021 г., 14:02

"Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19

В Иране от коронавирусной инфекции скончался иранский посол в Сане Хасан Ирлу. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции курировал хуситов и был известен как "наместник" Ирана на подконтрольных им территориях.

Ирлу был экстренно вывезен из Саны несколько дней назад на специальном медицинском самолете. Хуситам пришлось обратиться к командованию суннитской коалиции с просьбой предоставить воздушный коридор.

В Саудовской Аравии поспешили сообщить о принципиальных разногласиях между йеменскими шиитами и их иранскими покровителями. Однако источники в Иране заявили, что Ирлу, ветеран ирано-иракской войны, болеет COVID-19.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2021
Иранский "наместник" экстренно покинул Йемен

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:04 СМИ: Израиль угрожает ликвидировать второго человека в ХАМАСе Салаха аль-Арури
11:11 Иран обвинил Саудовскую Аравию в смерти посла в Йемене
09:32 Washington Post: спецслужбы ОАЭ использовали израильскую программу для слежки за невестой Хашогги
14:58 "Израильский апартеид" возглавил хит-парад AI
14:40 Поломка танкера с маслом остановила движение по Босфору
14:02 "Наместник" Ирана в Йемене умер от COVID-19
11:41 Суннитская коалиция вывела из строя аэропорт Саны
11:07 "Аналогов нет": российское ТВ рассказало о применении в Сирии близнецов израильских БПЛА
09:24 Израиль впервые признал причастность к ликвидации Сулеймани
13:10 Лидер "братьев-мусульман" приговорен в Египте к пожизненному заключению за связь с ХАМАСом
Загрузка...