Sky News Arabia: хуситы опасаются реакции Израиля на ночной обстрел

Sky News Arabia сообщает, ссылаясь на йеменских чиновников, что хуситы повысили уровень бдительности в районах, находящихся под их контролем, так как готовятся к возможному ответу Израиля на обстрел Тель-Авива".

Согласно сообщению, лидеры хуситов ограничили и максимально засекретили свои передвижения, опасаясь точечных ударов.

Ранее террористическая организация "Ансар Аллах" распространила заявление, взяв на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива и сообщив, что по Израилю была выпущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2". В заявлении отмечается тот факт, что израильские силы ПВО не смогли перехватить ракету, и сказано, что атаки на Израиль будут продолжаться до прекращения огня в Газе.