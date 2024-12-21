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Ближний Восток

Sky News Arabia: хуситы опасаются реакции Израиля на ночной обстрел

Йемен
Хуситы
время публикации: 21 декабря 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 13:58
Sky News Arabia: хуситы опасаются реакции Израиля на ночной обстрел
AP Photo/Ariel Schalit

Sky News Arabia сообщает, ссылаясь на йеменских чиновников, что хуситы повысили уровень бдительности в районах, находящихся под их контролем, так как готовятся к возможному ответу Израиля на обстрел Тель-Авива".

Согласно сообщению, лидеры хуситов ограничили и максимально засекретили свои передвижения, опасаясь точечных ударов.

Ранее террористическая организация "Ансар Аллах" распространила заявление, взяв на себя ответственность за ракетный обстрел Тель-Авива и сообщив, что по Израилю была выпущена "гиперзвуковая" баллистическая ракета "Фалястин-2". В заявлении отмечается тот факт, что израильские силы ПВО не смогли перехватить ракету, и сказано, что атаки на Израиль будут продолжаться до прекращения огня в Газе.

Ближний Восток
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