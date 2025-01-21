Сирийские источники: силы ЦАХАЛа действуют в Сирии на удалении до 5 км от границы

Сирийские источники сообщают о продолжающихся действиях сил ЦАХАЛа на территории Сирии. В сообщениях подчеркивается, что израильские военные закрепляются в буферной зоне.

В частности, сообщается, что транспортная колонна ЦАХАЛа была замечена недалеко от сирийского пограничного населенного пункта Кудана, в нескольких километрах от линии разделения. Фиксируется проведение земляных работ и установка сборных домиков в этом районе израильскими военными.

Силы ЦАХАЛа вошли в населенный пункт Аль-Баас в провинции Кунейтра. Судя по имеющимся данным, в этот район израильские военные выдвинулись, чтобы забрать упавший разведывательный БПЛА.

По 7-й трассе силы ЦАХАЛа достигли Хан-Арнабэ, примерно в 5 км к востоку от границы. По оценке сирийских источников, речь идет о самом глубоком проникновении израильских военных на территорию Сирии после падения режима Асада. Судя по имеющимся данным, сопротивления продвижение сил ЦАХАЛа в этом районе не встречало.