Друзы Дамаска объявили о создании сил самообороны

Жители Джараманы – юго-восточного пригорода Дамаска, населенного по преимуществу друзами, отказались пропускать на территорию населенного пункта автоколонну представителей новой власти.

Как сообщает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", друзы провозгласили автономию и объявили о создании сил самообороны, которые продолжат существование, пока друзы не убедятся, что новая власть способна их защитить.

Напомним: фактический руководитель Сирии Ахмад аш-Шара, лидер свергнувшей Башара Асада "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что вооруженные группировки должны сложить оружие. Курды, контролирующие северо-восток Сирии, ответили на это отказом.