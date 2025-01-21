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Ближний Восток

Друзы Дамаска объявили о создании сил самообороны

Сирия
время публикации: 21 января 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 09:30
Друзы Дамаска объявили о создании сил самообороны
AP Photo/Ariel Schalit

Жители Джараманы – юго-восточного пригорода Дамаска, населенного по преимуществу друзами, отказались пропускать на территорию населенного пункта автоколонну представителей новой власти.

Как сообщает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", друзы провозгласили автономию и объявили о создании сил самообороны, которые продолжат существование, пока друзы не убедятся, что новая власть способна их защитить.

Напомним: фактический руководитель Сирии Ахмад аш-Шара, лидер свергнувшей Башара Асада "Хайят Тахрир аш-Шам", заявил, что вооруженные группировки должны сложить оружие. Курды, контролирующие северо-восток Сирии, ответили на это отказом.

Ближний Восток
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