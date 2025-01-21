Пожар на горнолыжном курорте в Турции, есть жертвы

По меньшей мере 10 человек погибли и 32 пострадали в результате пожара в гостинице на горнолыжном курорте Болу в Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Сигнал о пожаре поступил в 3:27 ночи. Пожар, причина которого еще не установлена, начался на четвертом этаже 11-этажного здания. Здесь расположен ресторан. По словам губернатора провинции Абдулазиза Айдына, в гостинице находились 234 постояльца.