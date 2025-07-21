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Ближний Восток

МИД Ирана: переговоры с "европейской тройкой" пройдут в Стамбуле в ближайшие дни

время публикации: 21 июля 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 12:12
МИД Ирана: переговоры с "европейской тройкой" пройдут в Стамбуле в ближайшие дни
AP Photo/Michael Gruber

МИД Ирана: переговоры с "европейской тройкой" пройдут в Стамбуле в ближайшие

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры по иранской ядерной программе с так называемой "европейской тройкой", включающей Великобританию, Францию и Германию, состоятся в Стамбуле уже на нынешней неделе.

По его словам, встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Он также подчеркнул, что они будут проводиться не в Европе. Отметим, что граница между Европой и Азией проходит через крупнейший город Турции.

Минувшим днем телеканал Sky News Arabia со ссылкой на информированные источники сообщил, что переговоры между "европейской тройкой" и Ираном пройдут в Женеве 27 июля. Эта информация оказалась неверной.

Несколько дней назад министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что, если до конца августа не будет достигнут прогресс на переговорах об иранской ядерной программе, Франция, Германия и Великобритания инициируют принятие нового пакета санкций против Ирана.

Ближний Восток
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