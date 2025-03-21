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Ближний Восток

"Аль-Масира": ВВС США атаковали цели на западе Йемена

США
ВВС
Йемен
Хуситы
время публикации: 21 марта 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 06:12
"Аль-Масира": ВВС США атаковали цели на западе Йемена
U.S. Navy via AP

Утром 21 марта ВВС США нанесли шесть авиаударов по целям на юге провинции Ходейда на западе Йемена, передает телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы).

Согласно указанному источнику, были атакованы цели в районе Аль-Фаза в округе Ат-Тухейта.

Центральное командование армии США (Centcom) эту информацию не комментирует, но подтверждает активные действия в Йемене.

Ближний Восток
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