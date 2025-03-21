"Аль-Масира": ВВС США атаковали цели на западе Йемена

Утром 21 марта ВВС США нанесли шесть авиаударов по целям на юге провинции Ходейда на западе Йемена, передает телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы).

Согласно указанному источнику, были атакованы цели в районе Аль-Фаза в округе Ат-Тухейта.

Центральное командование армии США (Centcom) эту информацию не комментирует, но подтверждает активные действия в Йемене.