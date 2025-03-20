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Ближний Восток

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по хуситам в Йемене

Хуситы
США
время публикации: 20 марта 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 19:24
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по хуситам в Йемене
U.S. Navy via AP

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, сообщил о новой серии ударов, нанесенных вооруженными силами США. Корреспондент телеканала передал, что не менее четырех авиаударов были нанесены по целям в городе Аль-Мина.

Ранее самолеты ВС США атаковали позиции хуситов в провинции Ходейда.

В 19:27 израильский телеканал "Кешет-12" передал, что ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена, однако в данный момент неизвестна дальность ракеты и цель.

Ближний Восток
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