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Ближний Восток

Хуситы объявили об "успешном" ракетном ударе "по военной цели к югу от Тель-Авива"

Йемен
Хуситы
время публикации: 21 марта 2025 г., 03:25 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 05:31
Хуситы объявили об "успешном" ракетном ударе "по военной цели к югу от Тель-Авива"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) объявил, что вечером 20 марта выпущенной ими ракетой якобы был поражен некий военный объект.

"Мы провели специальную операцию, нацеленную на израильский военный объект... Была использована гиперзвуковая ракета "Фалястин-2", которая успешно поразила цель", – сказано в этом заявлении.

Данное заявление является ложным. 20 марта хуситы дважды пытались атаковать Израиль – ночью и вечером. В обоих случаях, как заявлял ЦАХАЛ, ракеты были перехвачены за пределами израильского воздушного пространства. Ущерб причинен не был.

Ближний Восток
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