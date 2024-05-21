Издание Turkiye перечислило "странности" гибели Раиси

Турецкая газета Turkiye перечислила странные обстоятельства гибели президента Ирана Эбрагима Раиси в результате катастрофы вертолета.

Прежде всего, издание выражает недоумение по поводу того, почему высокопоставленные иранские чиновники летели не на российском вертолете Ми-171, как планировалось, а на вертолете Bell-212 американского производства, выпущенном около 30 лет назад. Вертолеты российского производства в Иране обслуживаются российскими специалистами, вертолеты американского производства в Иране американцы уже давно не обслуживают.

Вторая странность: обычно пилоты "президентского вертолета" были из состава летчиков "Корпуса стражей исламской революции", на этот раз пилотировали вертолет летчики армии Ирана – первый пилот полковник Сайэд Тахер Мостафави, второй пилот полковник Мохсен Дарьянуш и техник майор Бехруз Гади.

Третья странность: почему не фиксировались сигналы после падения вертолета, который должен был быть оборудован тремя разными системами слежения – стандартными GPRS и транспондерами, а также ​​специальной системой, обеспечивающей 72-часовую бесперебойную связь. Система слежения то ли была отключена, то ли отсутствовала, то ли была неисправна, хотя не исключено, что сила удара и последовавшие взрыв и пожар были таковы, что ни один из элементов слежения после крушения не работал.

Четвертая странность: смена списка пассажиров в "президентском вертолете". В последний момент в "вертолет №2", в котором должны были лететь президент Ирана Эбрагим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, подсадили еще двух человек – пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема и начальника президентской охраны генерала "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Мусави.