x
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 апреля 2024
|
11 апреля 2024
|
последняя новость: 21:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Содержимое более 600 грузовиков гуманитарной помощи ждет в Газе, когда ООН заберет его

время публикации: 11 апреля 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 21:40
Содержимое более 600 грузовиков гуманитарной помощи ждет в Газе, когда ООН заберет его
Abed Rahim Khatib/Flash90

Совет безопасности ООН призвал сегодня Израиль "убрать все препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газ", но ситуация на местах демонстрирует, что главное препятствие для доставки жизненно важных грузов для гражданского населения сектора – это собственно ООН, а именно Агентство по помощи палестинским беженцам UNRWA, которое отвечает за получение и распределение гуманитарной помощи.

Координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан продемонстрировал фотографии и видео, свидетельствующие о том, что содержимое контейнеров, которые были доставлены в сектор Газы на более чем 600 многотонных грузовиках, попросту складируется на огромном пустыре, и никакой работы по разбору и раздаче гуманитарной помощи нуждающимся не проводится.

"Давайте вы будете выполнять возложенные на вас обязанности, – взорвался генерал-майор Расан Алиан. – Проблема в этой цепочке отнюдь не в Израиле". Он представил документы, свидетельствующие об огромном скоплении грузов, которые въехали в сектор Газы через контрольно-пропускные пункты "Ницана" и "Керем Шалом".

"Мы продлили часы работы и добавили дополнительных специалистов, но логистические проблемы в процедуре получения и распределения гуманитарной помощи доказывают, что "узкое место" в этом процессе – не Израиль, – подчеркнул координатор действий правительства на территориях. – ООН должна выполнять возложенную на нее миссию, и выполнять как положено. Отсутствие действий со стороны ООН наносит ущерб всем усилиям, предпринимаемым Израилем".

Переполненные площадки для выгрузки гуманитарной помощи привели к тому, что Израиль не может перебросить в сектор Газы дополнительную гуманитарную помощь. У ООН же отсутствует нормальная логистика и наблюдается сильная нехватка рабочей силы. Темпы работы принимающей стороны – а именно агентства ООН – невероятно низкие и совершенно неудовлетворительные.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 апреля 2024

Совет безопасности ООН призывает Израиль "убрать все препятствия" с доставки гумпомощи в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2024

13 самолетов сбросили очередную партию гуманитарной помощи в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2024

500 грузовиков гуманитарной помощи готовы выехать в Газу с КПП "Керем Шалом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2024

Израиль пропустил в сектор Газы 468 грузовиков с гуманитарной помощью