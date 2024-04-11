Содержимое более 600 грузовиков гуманитарной помощи ждет в Газе, когда ООН заберет его

Совет безопасности ООН призвал сегодня Израиль "убрать все препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газ", но ситуация на местах демонстрирует, что главное препятствие для доставки жизненно важных грузов для гражданского населения сектора – это собственно ООН, а именно Агентство по помощи палестинским беженцам UNRWA, которое отвечает за получение и распределение гуманитарной помощи.

Координатор деятельности правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан продемонстрировал фотографии и видео, свидетельствующие о том, что содержимое контейнеров, которые были доставлены в сектор Газы на более чем 600 многотонных грузовиках, попросту складируется на огромном пустыре, и никакой работы по разбору и раздаче гуманитарной помощи нуждающимся не проводится.

"Давайте вы будете выполнять возложенные на вас обязанности, – взорвался генерал-майор Расан Алиан. – Проблема в этой цепочке отнюдь не в Израиле". Он представил документы, свидетельствующие об огромном скоплении грузов, которые въехали в сектор Газы через контрольно-пропускные пункты "Ницана" и "Керем Шалом".

"Мы продлили часы работы и добавили дополнительных специалистов, но логистические проблемы в процедуре получения и распределения гуманитарной помощи доказывают, что "узкое место" в этом процессе – не Израиль, – подчеркнул координатор действий правительства на территориях. – ООН должна выполнять возложенную на нее миссию, и выполнять как положено. Отсутствие действий со стороны ООН наносит ущерб всем усилиям, предпринимаемым Израилем".

Переполненные площадки для выгрузки гуманитарной помощи привели к тому, что Израиль не может перебросить в сектор Газы дополнительную гуманитарную помощь. У ООН же отсутствует нормальная логистика и наблюдается сильная нехватка рабочей силы. Темпы работы принимающей стороны – а именно агентства ООН – невероятно низкие и совершенно неудовлетворительные.