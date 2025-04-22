"Аль-Араби аль-Джадид": опасаясь "операции пейджер", хуситы вернулись к старым технологиям

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что в Йемене руководство террористической организации "Ансар Аллах", опасаясь атак, подобных "операции пейджер", осуществленной израильтянами против "Хизбаллы" в прошлом году, запретило использовать многие устройства связи, мобильные приложения и камеры видеонаблюдения.

Источники "Аль-Араби аль-Джадид" сообщают, что лидеры хуситов вернулись к использованию устаревших устройств и технологий, которые они использовали более десяти лет назад.

Меры безопасности были усилены хуситами на фоне активизации атак со стороны армии США и сообщений о возможной наземной операции, которую могут начать против них силы законного правительства Йемена.

По словам очевидцев, хуситы в последнее время проводят кампанию арестов, преследуя уличных торговцев, заключая их в тюрьмы и не давая им и другим людям возможности вернуться к этой профессии. По всей видимости, хуситы считают, что уличных торговцев потенциальными наблюдателями противника. Особенно активно подобные аресты осуществлялись в провинции Дамар, к югу от Саны.

Источники, близкие к хуситам, подтвердили, что меры безопасности стали более строгими.

Отметим, что еще в декабре 2024 года саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" писало, что события в Ливане, где в результате подрыва устройств связи был нанесен огромный ущерб "Хизбалле", напугали лидеров "Ансар Аллах". Они перестали использовать различные устройства связи, а многие и вовсе покинули свои дома и больше не посещают массовые мероприятия и собрания. Тогда же сильнее зазвучали голоса, призывающие сменить руководство и положить конец противостоянию с Западом и Израилем, так как это приносит больше вреда, чем пользы. Однако верх одержали те, кто настаивал на продолжении конфронтации.