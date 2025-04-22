"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане, Марибе и Сааде

В ночь на 22 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в Сане (столице Йемена), а также в провинциях Мариб (северо-восточней Саны) и Саада (на севере Йемена).

Согласно указанному источнику, в Сане были атакованы три цели. В Марибе удары были нанесены по целям в районе Аль-Абдия. В Сааде была атакована цель в деревне Харуб (районе Аль-Хисн).

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.