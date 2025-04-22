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Ближний Восток

"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане, Марибе и Сааде

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 22 апреля 2025 г., 06:24 | последнее обновление: 22 апреля 2025 г., 06:28
"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане, Марибе и Сааде
CENTCOM

В ночь на 22 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в Сане (столице Йемена), а также в провинциях Мариб (северо-восточней Саны) и Саада (на севере Йемена).

Согласно указанному источнику, в Сане были атакованы три цели. В Марибе удары были нанесены по целям в районе Аль-Абдия. В Сааде была атакована цель в деревне Харуб (районе Аль-Хисн).

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ближний Восток
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