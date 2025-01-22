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Ближний Восток

"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль и Египет достигли согласия по КПП "Рафах"

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 22 января 2025 г., 10:17 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 10:23

Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", 20-21 января главы "Мосада" Деди Барнеа и ШАБАКа Ронен Бар провели в Каире длительные переговоры с главой египетской разведки Хасаном Рашадом и его подчиненными, отвечающими за палестинское направление.

Стороны обсудили реализацию соглашения между ХАМАСом и Израилем, подробно остановившись на ситуации на Филадельфийской оси и на КПП "Рафиах", сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Согласно публикации, было достигнуто соглашение о порядки работы КПП. Со стороны сектора Газы им будут управлять представители Палестинской администрации под международным наблюдением, в том числе – ООН.

В вопросе Филадельфийской оси, расположенной на границе сектора Газы и Египта, разногласия сохраняются. Однако, согласно источнику, они носят технический, а не принципиальный характер.

Ближний Восток
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