"Аш-Шарк аль-Аусат": Израиль и Египет достигли согласия по КПП "Рафах"

Как сообщает газета "Аш-Шарк аль-Аусат", 20-21 января главы "Мосада" Деди Барнеа и ШАБАКа Ронен Бар провели в Каире длительные переговоры с главой египетской разведки Хасаном Рашадом и его подчиненными, отвечающими за палестинское направление.

Стороны обсудили реализацию соглашения между ХАМАСом и Израилем, подробно остановившись на ситуации на Филадельфийской оси и на КПП "Рафиах", сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Согласно публикации, было достигнуто соглашение о порядки работы КПП. Со стороны сектора Газы им будут управлять представители Палестинской администрации под международным наблюдением, в том числе – ООН.

В вопросе Филадельфийской оси, расположенной на границе сектора Газы и Египта, разногласия сохраняются. Однако, согласно источнику, они носят технический, а не принципиальный характер.