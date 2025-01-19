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Израиль

Египет сообщил о ввозе 95 грузовиков с гуманитарной помощью через КПП "Керем-Шалом"

Египет
время публикации: 19 января 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:09
Египет сообщил о ввозе 95 грузовиков с гуманитарной помощью через КПП "Керем-Шалом"
AP Photo/Leo Correa, File

Египетские власти сообщили о том, что 95 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газы через КПП "Керем Шалом" в связи с "началом действия соглашения о прекращении огня". Отметим, что из-за того, что ХАМАС так и не предоставил имена заложниц, которые должны быть освобождены в первый день сделки, глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился о продолжении военных действий в секторе.

По сообщению палестинских источников, десятки тысяч палестинцев, в основном, пешком и на велосипедах, возвращаются в населенные пункты сектора Газы, насмотря на категорический запрет ЦАХАЛа. Условия соглашения даже в случае вступления прекращения огня в силу предусматривают, что силы ЦАХАЛа продолжают находиться на территории сектора Газы.

Между тем, египетское издание "Аль-Ватан" сообщает, что к началу действия соглашения о прекращении огня от КПП "Рафах" (Рафиах) до КПП "Керем-Шалом" в сторону сектора Газы выдвинулись около 500 грузовиков с гуманитарной помощью, включая автоцистерны с топливом и различные виды гуманитарной помощи.

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