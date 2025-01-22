Хуситы угрожают возобновить удары по Израилю, если ЦАХАЛ не прекратит операцию в Дженине

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) угрожает возобновить удары по Израилю с применением баллистических ракет и беспилотных самолетов, если ЦАХАЛ не прекратит операцию в Дженине.

Заявление хуситов было распространено утром 22 января.

Предыдущие попытки обстрела территории Израиля баллистическими ракетами были предприняты хуситами 18 января, незадолго до вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе. Ракеты были перехвачены.

17 января телеканал "Аль-Масира", принадлежащий движению "Ансар Аллах" (хуситы), передавал, что американские силы нанесли авиаудары по целям в районе Харф Суфьян в провинции Амран, к северу от Саны.

Ракетные обстрелы Израиля из Йемена были зафиксированы в ночь на 14 января и вечером 13 января. В результате падения фрагментов ракет 14 января был причинен ущерб нескольким домам в поселках Мево-Бейтар и Цур-Адаса, юго-западней Иерусалима.

В ночь на 5 января хуситы пытались атаковать электростанцию "Орот Рабин" около Хадеры. ЦАХАЛ заявлял о перехвате баллистической ракеты за пределами воздушного пространства Израиля. Хуситы утверждали, что их ракета поразила цель.

Ракетный обстрел из Йемена был зафиксирован также рано утром 3 января. Тогда тревога звучала во многих районах центра Израиля, на короткое время была приостановлена работа аэропорта "Бен-Гурион". Также попытка ракетного обстрела центра Израиля из Йемена была предпринята боевиками-хуситами вечером 30 декабря – что также приводило к приостановке работы аэропорта "Бен-Гурион" (хуситы заявляли о запуске двух ракет).

До того хуситы пытались атаковать Израиль, запустив баллистическую ракеты в ночь на 28 декабря.

Вечером 27 декабря были нанесены авиаудары по целям в Йемене. Ни США, ни Израиль не заявляли об очередной атаке на хуситов.

Отметим, что в последние время ракетные обстрелы из Йемена заметно участились и стали почти еженощными. В конце прошлого года ракетные обстрелы территории Израиля из Йемена были в ночь на 27 декабря, рано утром 25 декабря и в ночь на 24 декабря. Во всех трех случаях ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля.

В ночь на 21 декабря попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб. Десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы.

Ранее ракетный обстрел территории Израиля из Йемена фиксировался 19 декабря 2024 года. Тогда фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

Ракетные обстрелы из Йемена фиксировались также 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года.

Для обстрелов территории Израиля хуситы применяют баллистические ракеты "Фалястин-2". Эти ракеты, которые движение "Ансар Аллах" именует гиперзвуковыми, способны за 12-15 минут преодолеть расстояние от Йемена до Израиля (около 2200 км). Обычно хуситы запускают одну такую ракету. В то же время боевики-хуситы применяют ударные БПЛА для атак на Израиль – в результате одной из таких атак 19 июля 2024 года в Тель-Авиве погиб израильтянин Евгений Фредер. Ранее хуситы для ударов по Израилю применяли и крылатые ракеты.

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили около 180 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны пять раз атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена. Третья атака была 19 декабря: двухэтапная операция под кодовым названием "Белый город" – сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия; затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны, были десятки убитых и раненых. Сообщения некоторых СМИ об участии израильских ВВС в ударах по целям в Йемене вечером 21 декабря ЦАХАЛ не подтверждал и не комментировал. 26 декабря ВВС ЦАХАЛа атаковали военные и инфраструктурные объекты в Сане и Ходейде. 10 января ВВС ЦАХАЛа вместе с морской авиацией США и Великобритании участвовали в атаке на объекты хуситов в Йемене.