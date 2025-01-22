Новое правительство Сирии заявило о расторжении договора с Россией о порте Тартус

Новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает "Аль-Уатан" со ссылкой на директора таможни.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", – говорится в сообщении, которое цитирует российское агентство РИА Новости.

В настоящее время начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы, говорится в публикации.