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Ближний Восток

Новое правительство Сирии заявило о расторжении договора с Россией о порте Тартус

Сирия
Россия
время публикации: 22 января 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 08:31
Новое правительство Сирии заявило о расторжении договора с Россией о порте Тартус
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной, передает "Аль-Уатан" со ссылкой на директора таможни.

"Соглашение об инвестициях в порт Тартус, подписанное с российской компанией, было аннулировано. Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", – говорится в сообщении, которое цитирует российское агентство РИА Новости.

В настоящее время начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы, говорится в публикации.

Ближний Восток
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