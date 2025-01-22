В Турции траур, жертвами пожара на горнолыжном курорте стали около 80 человек

Власти Турции передают, что число жертв пожара на горнолыжном курорте в Карталкая в Болу возросло до 76 человек, более 40 пострадавших остаются в больницах. Эти данные переданы в СМИ министерством внутренних дел Турции.

В стране объявлен однодневный траур.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках проводимого расследования задержаны девять человек, в том числе владелец отеля, где произошел пожар.

Сигнал о пожаре поступил в 3:27 ночи 21 января. Пожар начался на четвертом этаже 11-этажного здания, где располагался ресторан. По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, в гостинице находились 234 постояльца.