В Турции траур, жертвами пожара на горнолыжном курорте стали около 80 человек
время публикации: 22 января 2025 г., 04:19 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 05:25
Власти Турции передают, что число жертв пожара на горнолыжном курорте в Карталкая в Болу возросло до 76 человек, более 40 пострадавших остаются в больницах. Эти данные переданы в СМИ министерством внутренних дел Турции.
В стране объявлен однодневный траур.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в рамках проводимого расследования задержаны девять человек, в том числе владелец отеля, где произошел пожар.
Сигнал о пожаре поступил в 3:27 ночи 21 января. Пожар начался на четвертом этаже 11-этажного здания, где располагался ресторан. По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, в гостинице находились 234 постояльца.