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Ближний Восток

В Ходейде не удается справиться с пожаром, вызванным израильским ударом

время публикации: 22 июля 2024 г., 13:49 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 14:39
В Ходейде не удается справиться с пожаром, вызванным израильским ударом
AP Photo

Через двое суток после израильского удара по Ходейде пожарным не удается установить контроль над огнем, охватившим нефтяной терминал контролируемого хуситами порта. Языки пламени и клубы черного дыма видны издалека.

Как сообщает Arab News, огонь продолжает распространяться и есть опасность, что он перекинется на склады с продовольствием. Ходейда – основной канал поступления в Йемен гуманитарной помощи, значительная часть которой присваивается хуситами.

Удар по Ходейде был нанесен после того, как в Тель-Авиве взорвался запущенный хуситами дрон, погиб Евгений Фердер. Однако в Израиле подчеркивают: он стал ответом на все попытки проиранской группировки атаковать еврейское государство.

Ближний Восток
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