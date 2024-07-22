В Ходейде не удается справиться с пожаром, вызванным израильским ударом

Через двое суток после израильского удара по Ходейде пожарным не удается установить контроль над огнем, охватившим нефтяной терминал контролируемого хуситами порта. Языки пламени и клубы черного дыма видны издалека.

Как сообщает Arab News, огонь продолжает распространяться и есть опасность, что он перекинется на склады с продовольствием. Ходейда – основной канал поступления в Йемен гуманитарной помощи, значительная часть которой присваивается хуситами.

Удар по Ходейде был нанесен после того, как в Тель-Авиве взорвался запущенный хуситами дрон, погиб Евгений Фердер. Однако в Израиле подчеркивают: он стал ответом на все попытки проиранской группировки атаковать еврейское государство.