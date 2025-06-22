СМИ сообщают о взрывах в провинции Бушер

Иранские СМИ сообщают о мощном взрыве в провинции Бушер. Агентство Fars утверждает, что Израиль атаковал два объекта в столице провинции. Также сообщается о взрыве в провинции Йезд.

В Бушере расположена построенная при помощи России атомная электростанция. 18 июня президент РФ Владимир Путин сообщил договоренности с Израилем об обеспечении безопасности российских специалистов.

На следующий день глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с иранской атомной электростанции в Бушере вывезена часть работавших там российских специалистов. Он предупредил: последствия удара по АЭС будут сравнимы с чернобыльской аварией.