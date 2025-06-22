США эвакуирует вспомогательный персонал из посольства в Ливане

Государственный департамент распорядился об эвакуации вспомогательного персонала и членов семей сотрудников посольства США в Ливане из-за "нестабильной и непредсказуемой ситуации в области безопасности в регионе".

"В связи с продолжающимися событиями в регионе мы напоминаем гражданам США о необходимости проявлять осторожность и призываем их следить за новостями", – говорится в обновленном предупреждении для граждан США, находящихся в Ливане.