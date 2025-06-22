Трамп: ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо

Президент США Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. При этом он заявил, что самолет ВВС США сбросил "полный боезапас бомб" на ядерный объект в Фордо.

На своей странице в соцсети Truth Social Трамп опубликовал следующую запись: "Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу".

Ранее сообщалось, что шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в штате Миссури и направляются на американскую базу на острове Гуам в Тихом океане. Эти бомбардировщики – единственные самолеты, которые могут нести противобункерную бомбу GBU-57, которая считается способной уничтожить укрепленный ядерный объект Ирана в Фордо.

Несколько дней назад израильские официальные лица сообщили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока будет достигнуто соглашение с Ираном о демонтаже ключевых объектов ядерной программы, об этом писало агентство Reuters. При этом было заявлено, что Израиль готов в одиночку атаковать подземный ядерный объект в Фордо – "жемчужину ядерной программы Ирана". Судя по источникам Reuters, напряженный телефонный разговор на эту тему состоялся в четверг, 19 июня. С израильской стороны в разговоре участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.