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Ближний Восток

Хуситы: "Наш ответ на американский удар по Ирану – только вопрос времени"

США
Война с Ираном
Хуситы
время публикации: 22 июня 2025 г., 09:21 | последнее обновление: 22 июня 2025 г., 09:28
Хуситы: "Наш ответ на американский удар по Ирану – только вопрос времени"
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Член политбюро йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Мухаммад аль- Букати заявил, что ответ хуситов на американский удар по Ирану – это только вопрос времени. Он сообщил, что Йемен выходит из соглашения о прекращении огня, заключенного до войны.

Накануне американской атаки представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что, если такая атака последует, "вооруженные силы Йемена" нанесут удар по военным кораблям и торговым судам в Красном море.

"Мы следим за развитием ситуации в регионе и примем все необходимые меры. Мы поддерживаем Иран и не позволим Америке и преступному образованию навязать свои планы региону", – сообщил он.

Ближний Восток
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