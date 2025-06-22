Хуситы: "Наш ответ на американский удар по Ирану – только вопрос времени"

Член политбюро йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Мухаммад аль- Букати заявил, что ответ хуситов на американский удар по Ирану – это только вопрос времени. Он сообщил, что Йемен выходит из соглашения о прекращении огня, заключенного до войны.

Накануне американской атаки представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что, если такая атака последует, "вооруженные силы Йемена" нанесут удар по военным кораблям и торговым судам в Красном море.

"Мы следим за развитием ситуации в регионе и примем все необходимые меры. Мы поддерживаем Иран и не позволим Америке и преступному образованию навязать свои планы региону", – сообщил он.