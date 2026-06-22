Взрыв на крупнейшем предприятии по производству сжиженного газа в Катаре, десятки пострадавших

54 человека пострадали и еще 18 считаются пропавшими без вести в Катаре при взрыве на крупнейшем в мире предприятии по производству сжиженного газа, расположенного в промышленном комплексе Рас-Лаффан. На месте работают спасатели и пожарные.

Взрыв произошел на газораспределительном объекте "Барзан" во время запуска предприятия, прекратившего работу во время войны в Персидском заливе. Министерство внтуренних дел Катара подчеркивает: причиной взрыва стала техническая неисправность, но утечек на выявлено.

В ходе последней войны в Персидском заливе Рас-Лаффан неоднократно подвергался воздушным ударам. Предприятие на три месяца прекратило работу, восстановление может занять до трех лет. Взрыв минувшей ночью еще более отдаляет перспективу полномасштабного экспорта энергоносителей из зоны Залива.