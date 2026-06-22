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Ближний Восток

Взрыв на крупнейшем предприятии по производству сжиженного газа в Катаре, десятки пострадавших

Нефть и газ
Катар
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 09:22
Взрыв на крупнейшем предприятии по производству сжиженного газа в Катаре, десятки пострадавших
AP Photos/Maneesh Bakshi,

54 человека пострадали и еще 18 считаются пропавшими без вести в Катаре при взрыве на крупнейшем в мире предприятии по производству сжиженного газа, расположенного в промышленном комплексе Рас-Лаффан. На месте работают спасатели и пожарные.

Взрыв произошел на газораспределительном объекте "Барзан" во время запуска предприятия, прекратившего работу во время войны в Персидском заливе. Министерство внтуренних дел Катара подчеркивает: причиной взрыва стала техническая неисправность, но утечек на выявлено.

В ходе последней войны в Персидском заливе Рас-Лаффан неоднократно подвергался воздушным ударам. Предприятие на три месяца прекратило работу, восстановление может занять до трех лет. Взрыв минувшей ночью еще более отдаляет перспективу полномасштабного экспорта энергоносителей из зоны Залива.

Ближний Восток
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