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Ближний Восток

Иран объявил дату похорон Али Хаменеи

Иран
время публикации: 13 июня 2026 г., 14:29 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 15:20
Иран объявил дату похорон Али Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Иран объявил даты проведения церемоний прощания с бывшим верховным лидером Исламской республики, аятоллой Али Хаменеи, которые состоятся более чем через 100 дней после того, как он был ликвидирован в результате ударов США и Израиля.

Как сообщили 13 июня государственные СМИ, траурные процессии начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля.

Похороны аятоллы Хаменеи неоднократно откладывались на фоне продолжающегося конфликта, а также из-за затянувшихся дискуссий вокруг вопросов безопасности, состояния его останков и процесса передачи власти.

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