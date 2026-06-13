Иран объявил дату похорон Али Хаменеи

Иран объявил даты проведения церемоний прощания с бывшим верховным лидером Исламской республики, аятоллой Али Хаменеи, которые состоятся более чем через 100 дней после того, как он был ликвидирован в результате ударов США и Израиля.

Как сообщили 13 июня государственные СМИ, траурные процессии начнутся в Тегеране 4 июля и завершатся погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля.

Похороны аятоллы Хаменеи неоднократно откладывались на фоне продолжающегося конфликта, а также из-за затянувшихся дискуссий вокруг вопросов безопасности, состояния его останков и процесса передачи власти.