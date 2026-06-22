Иран опроверг слова Вэнса о согласии на визит инспекторов МАГАТЭ

Иранское агентство IRNA, ссылаясь на сообщение агентства Tasnim, пишет, что въезд инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иран противоречит достигнутому меморандуму о взаимопонимании и "крайне вреден".

В материале утверждается, что одним из главных активов Ирана, удерживающих США от "глупых шагов", является политика "ядерной неопределенности" - неизвестность места хранения обогащенных ядерных материалов для американцев. Если эта неопределенность исчезнет из-за допуска инспекторов в страну, это будет выгодно исключительно "врагу", который, как говорится в тексте, открыто не стесняется заявлять о своем постоянном стремлении вывезти ядерные материалы из Ирана.

В публикации также подчеркивается, что в самом меморандуме отсутствует какое-либо упоминание о разрешении на въезд инспекторов, и Иран не должен брать на себя обязательства, выходящие за рамки этого документа.

22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции, посвященной итогам "люцернского саммита", заявил, что иранцы согласились вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. "Это важнейшее достижение – первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана", – сказал он. По словам политика, переговоры заложили фундамент успешного окончательного соглашения. "Соглашение – это дом. Мы заложили фундамент. Но дом нам еще предстоит построить", – отметил Вэнс.