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Ближний Восток

Глава политуправления КСИР: Моджтаба Хаменеи санкционировал переговоры с США

США
Война с Ираном
время публикации: 22 июня 2026 г., 12:39 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 12:41
Глава политуправления КСИР: Моджтаба Хаменеи санкционировал переговоры с США
Wikipedia.org. Фото: sayyed shahab-o- din vajedi

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции по политической работе Ядолла Джавани заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи санкционировал проведение переговоров с США.

"Первоначально Иран отверг американское предложение о начале переговоров и продолжил военные действия. Но потом, когда выдвинутые Ираном условия были приняты, верховный руководитель дал указание начать переговоры – без уступок в вопросах достоинства", – сказал он.

21 июня оппозиционный сайт Iran International процитировал консервативное агентство Raja News, сообщившее, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против переговоров, первый этап которых прошел в Пакистане.

Согласно публикации, Хаменеи недоволен тем, что на них обсуждались иранская ядерная программа, и тем, что иранские представители не смогли добиться реализации выдвинутых режимом аятолл условий.

Добавим, что связанное с КСИР агентство Tasnim утверждает, что на переговорах в Швейцарии ядерная программа Ирана не обсуждалась – речь шла об открытии Ормузского пролива, снятии санкций и ситуации в Ливане.

Ближний Восток
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