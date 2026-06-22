Глава политуправления КСИР: Моджтаба Хаменеи санкционировал переговоры с США

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции по политической работе Ядолла Джавани заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи санкционировал проведение переговоров с США.

"Первоначально Иран отверг американское предложение о начале переговоров и продолжил военные действия. Но потом, когда выдвинутые Ираном условия были приняты, верховный руководитель дал указание начать переговоры – без уступок в вопросах достоинства", – сказал он.

21 июня оппозиционный сайт Iran International процитировал консервативное агентство Raja News, сообщившее, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против переговоров, первый этап которых прошел в Пакистане.

Согласно публикации, Хаменеи недоволен тем, что на них обсуждались иранская ядерная программа, и тем, что иранские представители не смогли добиться реализации выдвинутых режимом аятолл условий.

Добавим, что связанное с КСИР агентство Tasnim утверждает, что на переговорах в Швейцарии ядерная программа Ирана не обсуждалась – речь шла об открытии Ормузского пролива, снятии санкций и ситуации в Ливане.