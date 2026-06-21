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Ближний Восток

СМИ: Моджтаба Хаменеи выступил против переговоров

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 21 июня 2026 г., 11:44 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 11:54
СМИ: Моджтаба Хаменеи выступил против переговоров
AP Photo/Vahid Salemi

Оппозиционный сайт Iran International цитирует консервативное агентство Raja News, сообщившее, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил против проходивших в Исламабаде переговоров.

Согласно публикации, Хаменеи недоволен тем, что на них обсуждались иранская ядерная программа, и тем, что иранские представители не смогли добиться реализации выдвинутых режимом аятолл условий. "Переговоры велись в нарушение религиозных законов", – считает Хаменеи.

Raja News утверждает, что это заставило членов Высшего совета национальной безопасности обратиться к верховному лидеру, чтобы разъяснить необходимость обсуждения ядерной программы. Они также предупредили об опасности новых ударов по инфраструктуре.

В ответ Хаменеи написал, что переговоры не улучшат положения Ирана ни в этом мире, ни в последующем и не предотвратят новых ударов по инфраструктуре.

Ближний Восток
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