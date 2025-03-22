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Ближний Восток

Хуситы утверждают, что США нанесли удар по их объектам в аэропорту Ходейды

Хуситы
время публикации: 22 марта 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 23:04
Хуситы утверждают, что США нанесли удар по их объектам в аэропорту Ходейды
U.S. Navy via AP

После того, как средства ПВО ВМС США перехватили ракету, выпущенную хуситами в сторону Израиля, и обломки ракеты упали на территории Саудовской Аравии, США, по всей видимости, нанесли удары по целям инфраструктуры хуситов в Йемене.

Контролируемые хуситами СМИ сообщают об авиаударах по их позициям в районе аэропорта в Ходейде. Телеканал "Аль-Масира" обвиняет "американскую агрессию" и утверждает, что были совершены три атаки в районе Ходейды на побережье Красного моря.

По сообщению канала "Аль-Арабия", командующий морским подразделением хуситов и еще семь боевиков пострадали в ходе атаки против ракетных пусковых установок и складов оружия хуситов.

Ближний Восток
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