Хуситы утверждают, что США нанесли удар по их объектам в аэропорту Ходейды

После того, как средства ПВО ВМС США перехватили ракету, выпущенную хуситами в сторону Израиля, и обломки ракеты упали на территории Саудовской Аравии, США, по всей видимости, нанесли удары по целям инфраструктуры хуситов в Йемене.

Контролируемые хуситами СМИ сообщают об авиаударах по их позициям в районе аэропорта в Ходейде. Телеканал "Аль-Масира" обвиняет "американскую агрессию" и утверждает, что были совершены три атаки в районе Ходейды на побережье Красного моря.

По сообщению канала "Аль-Арабия", командующий морским подразделением хуситов и еще семь боевиков пострадали в ходе атаки против ракетных пусковых установок и складов оружия хуситов.