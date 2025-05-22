Хуситы заявили о двух успешных атаках на "Бен-Гурион"

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) об "успешных" атаках на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

Хуситы заявляют, что за последние сутки выпустили по "Бен-Гуриону" две ракеты: один обстрел был в ночь на 22 мая, второй – днем 22 мая. Сообщается, что были использованы "гиперзвуковые" баллистические ракеты.

"Операция была успешной, миллионы сионистов были вынуждены бежать в убежища, авиасообщение было остановлено", – говорится в заявлении хуситов.

"Мы работаем над тем, чтобы удвоить наши возможности и расширить операции по поддержке (Газы), чтобы остановить авиасообщение с аэропортом в Лоде ("Бен-Гурионе")", – заявляют террористы, подчеркивающие, что обстрелы Израиля и нападения на суда, следующие в Израиль, будут продолжаться до прекращения войны в Газе.

ЦАХАЛ сообщал об успешном перехвате ракет. Сведений о каком-либо ущербе в результате обстрелов из Йемена не поступало.