Минздрав Ливана: ЦАХАЛ атаковал цели на юге, есть убитые; до 48 возросло число жертв пятничной атаки

Министерство здравоохранения Ливана передает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Аль-Малкии на юге Ливана есть трое убитых.

В то же время сообщается, что 22 сентября из-под завалов в Дахии, на юге Бейрута, вытащили еще три тела. Общее число убитых в результате пятничной атаки возросло до 48. Еще нескольких пока считают пропавшими без вести.

Правительство Ливана не комментирует сообщения "Хизбаллы" о том, что среди убитых десятки высокопоставленных командиров этой организации, включая Ибрагима Акила ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавшего спецоперациями в "Хизбалле" и исполнявшего обязанности командующего спецназом "Радуан".