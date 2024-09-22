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Ближний Восток

Минздрав Ливана: ЦАХАЛ атаковал цели на юге, есть убитые; до 48 возросло число жертв пятничной атаки

время публикации: 22 сентября 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 14:57
Минздрав Ливана: ЦАХАЛ атаковал цели на юге, есть убитые; до 48 возросло число жертв пятничной атаки
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана передает, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Аль-Малкии на юге Ливана есть трое убитых.

В то же время сообщается, что 22 сентября из-под завалов в Дахии, на юге Бейрута, вытащили еще три тела. Общее число убитых в результате пятничной атаки возросло до 48. Еще нескольких пока считают пропавшими без вести.

Правительство Ливана не комментирует сообщения "Хизбаллы" о том, что среди убитых десятки высокопоставленных командиров этой организации, включая Ибрагима Акила ("Хадж Абдул Кадэра"), командовавшего спецоперациями в "Хизбалле" и исполнявшего обязанности командующего спецназом "Радуан".

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Минздрав Ливана: до 45 возросло число убитых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Дахии